مسؤول بالبعثة الأوروبية: نقص الإمكانات يعرقل تأمين الحدود الليبية بالكامل

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس وحدة إدارة الحدود في بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية لدى ليبيا، لويس بويج، إن «حرس الحدود البرية الليبي لا يؤمن الحدود بالكامل حاليا، بسبب الافتقار إلى المعدات المناسبة والموظفين وإجراءات العمليات الخاصة».

وأضاف في تصريح خلال مؤتمر الحدود العالمي 2023 في سكوبي شمال مقدونيا: «حرس الحدود الليبيون يفتقدون إلى القدرات التشغيلية بما في ذلك المعدات، وتنقصهم تكنولوجيا الحدود الذكية التي لم يجر تزويدهم بها بعد».

وشاركت وحدة إدارة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية لدى ليبيا مع وفد ليبي (حرس الحدود الليبي وموظفو الجمارك الليبية) في المؤتمر العالمي لأمن الحدود وهو المنصة العالمية الأولى متعددة الاختصاصات، حيث يجتمع صانعو سياسات حماية الحدود والإدارة والممارسون سنويًا، لمناقشة التحديات الدولية التي تواجه حماية الحدود وإدارتها.

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وتابع بويج، أن «حضور ضابط إدارة الحدود الليبية في المؤتمر العالمي لأمن الحدود ساعد على مواكبة أحدث السياسات والتحديات واستراتيجيات الحل التي تواجه الإدارة المتكاملة للحدود».

تعديل السياسات الليبية

وقال: «مكّن المؤتمر وكالات إدارة الحدود الليبية الحاضرين من تلقي أحدث المعلومات لتعديل سياساتهم وبرامجهم لزيادة تعزيز أمن الحدود. كما اكتسبوا نظرة ثاقبة لما يحمله المستقبل لإدارة الهجرة وحركة اللاجئين، فضلا عن الأنظمة والتقنيات المستخدمة في مكافحة الأنشطة الحدودية غير القانونية، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر».

ضم المؤتمر سلسلة من ورش العمل لتعزيز تعاون أكبر بشأن التحديات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مناقشات مثمرة حول استخدام أنظمة المساعدة الإلكترونية للحدود لتعزيز أمن الحدود.