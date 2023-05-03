تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدينار في السوق الرسمية (الأربعاء 3 مايو 2023)

تراجع سعر العملة البريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء (3 مايو 2023)، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء (2 مايو 2023).
وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.94 دينار مقابل 4.96 دينار، أمس الثلاثاء، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وثبت متوسط سعر الدولار عند 4.76 دينار، واليورو عند 5.24 دينار.
أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي
وعلى صعيد العملات العربية، تراجع سعر الريال السعودي إلى 1.26 دينار مقابل 1.27 دينار، أمس، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، والدينار التونسي عند 1.56 دينار. ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التى سجلت 0.24 دينار، وبقي سعر اليوان الصيني عند 0.68 دينار.
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