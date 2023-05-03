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انطلاق مبادرة «التطعيم حماية» في درنة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 مايو 2023, 01:38 مساء
انطلاق مبادرة «التطعيم حماية» في درنة
عناصر من فرق التوعية بمبادرة «التطعيم حماية» في درنة، 3 مايو 2023. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
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انطلقت في مدينة درنة مبادرة «التطعيم حماية» التي ينظمها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF (يونيسيف)، ومنظمة دعم.

فرق التوعية الميدانية لمبادرة «التطعيم حماية»
وحسب الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد درب فريق تابع للمركز فرق التوعية الميدانية، وعقد اجتماعًا مع المؤثرين والنشطاء بالبلدية لتشجيع المجتمع المحلي على تلقي التطعيمات وكذلك تنظيم حلقة نقاش مع العناصر الطبية؛ لمعرفة أهم المشاكل التي تواجه المجتمع في الوصول للتطعيمات.

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وباشرت فرق العمل الميدانية عملها بالأسواق والمجمعات الصحية بالبلدية لتوعية المجتمع على أهمية تلقي التطعيمات.

عناصر من فرق التوعية بمبادرة «التطعيم حماية» في درنة، 3 مايو 2023. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
عناصر من فرق التوعية بمبادرة «التطعيم حماية» في درنة، 3 مايو 2023. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
عناصر من فرق التوعية بمبادرة «التطعيم حماية» في درنة، 3 مايو 2023. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
عناصر من فرق التوعية بمبادرة «التطعيم حماية» في درنة، 3 مايو 2023. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
عناصر من فرق التوعية بمبادرة «التطعيم حماية» في درنة، 3 مايو 2023. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
عناصر من فرق التوعية بمبادرة «التطعيم حماية» في درنة، 3 مايو 2023. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
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