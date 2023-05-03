«الأرصاد»: أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا (الأربعاء 3 مايو 2023)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا، بينما تتكاثر السحب على مناطق الشمال الشرقي مع احتمال هطول أمطار متفرقة.
رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و27 درجة مئوية.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر على أغلب المناطق، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، خاصة على الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تكون بين 32 و37 درجة مئوية، ولا تتجاوز 31 درجة مئوية على الحمادة والجفرة.
الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر مساء اليوم على مناطق الواحات.
الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول تدريجيا من يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من يوم غد على أغلب المناطق.
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