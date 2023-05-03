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«الأرصاد»: أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا (الأربعاء 3 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 مايو 2023, 11:21 صباحا
«الأرصاد»: أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا (الأربعاء 3 مايو 2023)
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا، بينما تتكاثر السحب على مناطق الشمال الشرقي مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و27 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر على أغلب المناطق، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، خاصة على الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تكون بين 32 و37 درجة مئوية، ولا تتجاوز 31 درجة مئوية على الحمادة والجفرة.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر مساء اليوم على مناطق الواحات.
الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول تدريجيا من يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من يوم غد على أغلب المناطق.

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