شهود عيان: طائرات مسيرة تحلق في سماء الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

قال شهود عيان إن طائرات مسيرة شوهدت تحلق في سماء مدينة الزاوية في وقت مبكر، اليوم الأربعاء.

ولم يتسن التأكد من الجهة التي تتبع لها هذه الطائرات التي نقلت مقاطع مصورة متداولة على صفحات التواصل الليبية مشاهد لها، كما لم تسمع أصوات انفجارات بعد تحليق تلك الطائرات، في حين رجحت مصادر أن يكون الغرض من تحليق هذه الطائرات هو تصوير ورصد بعض الأماكن فقط.

خطة عاجلة في الزاوية

جاء ذلك بعد ساعات من اجتماع المجلس الرئاسي كلف خلاله بصفته «القائد الأعلى للجيش»، رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول ركن محمد الحداد، بوضع خطة عاجلة لمحاربة الجريمة والانفلات الأمني وتحسين الوضع المعيشي والأمني في مدينة الزاوية، بدعم كامل من رئيس الحكومة.

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ويوم الجمعة الماضي، اندلعت احتجاجات في الزاوية إثر تداول مقاطع فيديو قال نشطاء إنها لـ«شباب يتعرضون للتعذيب على يد مرتزقة أفارقة داخل مقر إحدى الميليشيات»، بعدها توالت بيانات صادرة عن سكان وأهالي في مدينة الزاوية لدعم الحراك الذي دعا إلى «العصيان المدني» و«إيقاف المجلس البلدي وأعضائه ومحاسبتهم، وإجراء انتخابات بلدية جديدة، وإيقاف مدير أمن الزاوية ومثوله أمام القضاء، وإنهاء ظاهرة السيارات المسلحة والمصفحة بشكل نهائي من المدينة، ونقل المقرات العسكرية خارجها».