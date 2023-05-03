التومي يتابع تسجيل الناخبين في 4 بلديات

القاهرة - بوابة الوسط

تابع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدرالدين التومي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عادل الأشهب فتح منظومة سجل الناخبين لبلديات الزاوية المركز ومسلاتة والشويرف وزلطن.

وذكرت الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الوزير ناقش مع الأشهب «آلية عمل اللجان الفرعية بالبلديات»، كما جرت مناقشة قوائم البلديات التي ستقدم على الانتخابات المحلية في المرحلة المقبلة.

فتح باب تسجيل الناخبين في البلديات الأربع

ويوم الخميس الماضي، أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية فتح باب تسجيل الناخبين في بلديات مسلاتة والزاوية المركز والشويرف وزلطن، موضحة أن فتح باب تسجيل الناخبين بالبلديات الأربعة يأتي «كمجموعة أولى خلال الأيام القليلة المقبلة حتى تستكمل الترتيبات اللوجستية ووضع كل الاستعدادات لانطلاق العملية الانتخابية بها».

ويجري تسجيل الناخبين «تقنيا» بواسطة «إرسال رسالة نصية على الرقم 11711 تحتوي على الرقم الوطني #رقم المركز الانتخابي»، وفق اللجنة التي شددت على «ضرورة أن يكون رقم الهاتف الشخصي مربوطا بالرقم الوطني لمالك الرقم الهاتف».