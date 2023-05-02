شاهد «اقتصاد بلس»: عمال ليبيا دون تأمينات صحية وبرواتب ضعيفة

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الثلاثاء، الضوء على أوضاع عمال ليبيا الذين يعملون من دون دون تأمينات صحية وبرواتب ضعيفة، وذلك بالتزامن مع حلول عيدهم السنوي، رغم وعود حكومة الوحدة الوطنية بدعمهم، وجعلهم على سلُّم أولويات عملها، بحسب تصريحات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة أمس الإثنين.

وكرم الدبيبة عددًا من العاملين في شركات الخدمات العامة بعدة مدن ليبية، من ليبيين ومغتربين، بمناسبة العيد العالمي للعمال، مشيرًا إلى استمرار دعمهم، في وقت يشتكي العمال من تدهور أوضاعهم المعيشية والمالية.

وفي جزء آخر، تطرق البرنامج إلى معلومات ذكرتها جريدة «ذا غارديان» البريطانية بأن قوات الدعم السريع في السودان بقيادة محمد حمدان حميدتي تتلقى شاحنات الوقود من مصفاة بالقرب من واحة الجوف الليبية يجري إرسالها من قبل قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

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