مفوضية الانتخابات توجه رسالة في الذكرى الخامسة لتفجير مقرها (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، رسالة في الذكرى الخامسة للهجوم الذي استهدف مقرها بغوط الشعال في طرابلس، في الثاني من مايو 2018، وأسفر عن مقتل 13 من موظفيها، وتبناه تنظيم «داعش».

وفي منشور بعنوان «ذكرى شهداء المفوضية»، قالت إن ضحاياها «سطروا بدمائهم ملحمة تضحية وفداء يسجلها التاريخ في أنصع صفحاته الوطنية». وجددت المفوضية العزم على «السير في طريق النضال من أجل تحقيق طموحات ثلاثة ملايين ليبي وليبية قالوا كلمتهم من خلال التسجيل في سجل الناخبين، مؤكدين في ذلك أن صندوق الاقتراع هو الفيصل الحضاري للتغيير والنهضة والبناء».

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تقرير مصور في ذكرى تفجير مقر مفوضية الانتخابات

ونشرت المفوضية تقريرًا مصورًا في ذكرى الهجوم، ويشير إلى التحديات التي تواجهها في سبيل إجراء الانتخابات، وتصريحات رئيسها عماد السايح بأن الهجوم زادهم إصرارًا على مواصلة الطريق نحو تأدية مهمتهم.

وفي 2 مايو 2018، أطلق مسلحان النار على موظفي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفجرا نفسيهما، مما تسبب في قتل وجرح أكثر من 20 شخصًا وحرق جزء كبير من البناية، وبعد ساعات من الهجوم، أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم.