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عمال مصنع الأسمنت في بنغازي يعلنون 4 مطالب خلال وقفة احتجاجية أمام فندق تيبستي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 مايو 2023, 05:51 مساء
عمال مصنع الأسمنت في بنغازي يعلنون 4 مطالب خلال وقفة احتجاجية أمام فندق تيبستي
الوقفة الاحتجاجية للعاملين بمصنع الأسمنت أمام فندق تيبستي في بنغازي، الثلاثاء 2 مايو 2023. (وال)
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نظم عدد من العاملين والموظفين في مصنع الأسمنت بمدينة بنغازي وقفة احتجاجية، صباح اليوم الثلاثاء، أمام فندق تيبستي، لعرض مطالبهم على الجهات المسؤولة والمختصة والتي تمثلت في إعادة وإدماج موظفين أخرجوا من الخدمة قبل سنوات قليلة، ورفع الرواتب وصرف الأرباح، والتأمين الصحي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي «وال».

مطالب عمال مصنع الأسمنت
ونقلت الوكالة عبر صفحتها على «فيسبوك»، عن نقيب عمال مصنع الأسمنت منعم بوجازية، قوله إن «الوقفة الاحتجاجية المنظمة اليوم جاءت لرفع الظلم عن العاملين في الشركة، للمطالبة برجوع وإدماج 400 موظف جرى إخراجهم من الخدمة منذ بداية حرب الكرامة، ولم يجر إرجاعهم بعد تحرير المنطقة الموجود بها المصنع واستئناف تشغيله، ليجري تهميشهم وتركهم يعانون سوء المعيشة لهم ولعائلاتهم».

وقال بوجازية، إنهم يطالبون أيضًا بـ«رفع رواتب الموظفين الذين يتلقون حتى الآن مبلغ 450 دينارًا فقط، رغم تحقيق المصنع عوائد مالية ضخمة»، مشيرًا إلى أن «العمال والموظفين في المصنع على الرغم من كونهم مساهمين ويملكون 10% من أسهم الشركة، فإنهم منذ العام 2007 لم يتسلموا أي أرباح مالية من مستحقاتها رغم أرباح الشركة».

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وطالب نقيب عمال المصنع «أولًا برجوع هؤلاء العمال المواطنين الليبيين والذين بينهم كفاءات عالية وأشخاص ذوو خبرة مهنية بالعمل، وجرى استبدالهم بموظفين أجانب استقدموا بهدف الرفع من كفاءة الموظفين وتدريبهم فقط، ليجري استغلال انقسام البلاد وتوظيفهم بشكل غير قانوني»، على حد قوله.

كما طالب بوجازية بضرورة توفير التأمين الصحي، وعودة الكشف الصحي السنوي للموظفين المتوقف منذ أعوام، لافتًا إلى أنه كانت لديهم «بطاقات ائتمانية يقوم من خلالها الموظف بالعلاج له ولعائلته وجرى إلغاؤها».

وذكر نقيب عمال مصنع الأسمنت في بنغازي، أنه على الرغم من المضار والمخاطر الصحية الواقعة على كل موظف بالمصنع؛ فإن صحة الموظفين من مخاطر العمل لم يجر الالتفات لها نهائيًا، وفق ما نقلته وكالة «الأنباء الليبية».

أوضاع العمال المستبعدين من مصنع الأسمنت
وتحدث أحمد الديجاوي، أحد العاملين بشركة الأسمنت الليبية، إلى وكالة الأنباء، عن الحالة النفسية السيئة التي يمر بها موظفو الشركة «الذين جرى استبعادهم وتصنيفهم بغير المفعلين، وخارج الخدمة بالشركة منذ توقفها عن العمل العام 2014، ولم يجر إدماجهم من جديد عند تحرير المنطقة وعودة المصنع إلى العمل».

وقال الديجاوي إن «الوضع المعيشي لعائلات العاملين المتوقفين عن العمل البالغ عددهم 400 موظف صعب للغاية، فقد كان لدينا العديد من حالات التفكك الأسري، وحالة انتحار أحد العاملين في المصنع الذي لم يتحمل صعوبة الأوضاع المعيشية، وإعالته لأسرته بعد توقفه عن العمل»، مطالبًا المسؤولين وكل من له سلطة، التدخل في الوضع الحالي، وأن يلتفتوا إلى المطالب والمستحقات حتى يعودوا إلى أعمالهم.

الوقفة الاحتجاجية للعاملين بمصنع الأسمنت أمام فندق تيبستي في بنغازي، الثلاثاء 2 مايو 2023. (وال)
الوقفة الاحتجاجية للعاملين بمصنع الأسمنت أمام فندق تيبستي في بنغازي، الثلاثاء 2 مايو 2023. (وال)
الوقفة الاحتجاجية للعاملين بمصنع الأسمنت أمام فندق تيبستي في بنغازي، الثلاثاء 2 مايو 2023. (وال)
الوقفة الاحتجاجية للعاملين بمصنع الأسمنت أمام فندق تيبستي في بنغازي، الثلاثاء 2 مايو 2023. (وال)
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