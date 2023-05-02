سعر الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية (2 مايو 2023)...

يواصل متوسط سعر صرف الدولار استقراره أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء، عند 5.14 دينار، وهو السعر ذاته المسجل في ختام تعاملات أمس الإثنين وأول من أمس الأحد.
وانخفض سعر صرف اليورو إلى 5.63 دينار مقابل 5.65 دينار أمس، وحافظ الجنيه الإسترليني على مستوى 6.28 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.
سعر الليرة التركية والدينار التونسي مقابل الدينار الليبي
واستقرت الليرة التركية عند 0.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار ليبي، وكذلك استقر سعر كسر الذهب عيار 18 عند 252 دينارا.
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