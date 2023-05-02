الذكرى الخامسة لتفجير مفوضية الانتخابات.. ماذا قال السفير الفرنسي؟

القاهرة - بوابة الوسط

علق السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، على الذكرى الخامسة لتفجير استهدف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مايو 2018.

وقال مهراج: «أتضامن مع المفوضية العليا للانتخابات، وأتعاطف مع عائلات الضحايا، الله يرحمهم»، وأضاف «صندوق الاقتراع هو الفيصل الحضاري للتغيير والنهضة والبناء».

مفوضية الانتخابات تغرد في ذكرى التفجير

وأعاد السفير الفرنسي تغريدة المفوضية التي قالت فيها «تمر علينا اليوم الذكرى الخامسة للواقعة الأليمة بالمفوضية، حيث استهدفت أيادي الغدر والخيانة مقر المفوضية، في هجوم إرهابي في الثاني من مايو 2018، ارتقى فيه إلى رحمة الله عدد ثلاثة عشر شهيدا سطروا بدمائهم ملحمة تضحية وفداء يسجلها التاريخ في أنصع صفحاته الوطنية».

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وفي 2 مايو 2018، أطلق مسلحان النار على موظفي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفجرا نفسيهما، مما تسبب في قتل وجرح أكثر من 20 شخصا وحرق جزء كبير من البناية، وبعد ساعات من الهجوم، أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم.