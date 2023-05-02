سعر الدولار والإسترليني مقابل الدينار بالسوق الرسمية بعد عطلة الأعياد (2 مايو 2023)

ارتفع سعر العملة البريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء (2 مايو 2023)، مقارنة بتعاملات الخميس (20 أبريل 2023).
وتوقف العمل في المصرف المركزي منذ 20 أبريل الماضي، تزامنا مع عطلتي عيد الفطر المبارك وعيد العمال نحو 12 يوما. وزاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.96 دينار مقابل 4.92 دينار يوم 20 أبريل الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
في حين ثبت متوسط سعر الدولار عند 4.76 دينار، ارتفع سعر اليورو إلى 5.24 دينار مقابل 5.22 دينار.
أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي
وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، وارتفع سعر الدينار التونسي إلى 1.56 دينار مقابل 1.53 دينار. ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التى سجلن 0.24 دينار، فيما تراجع سعر اليوان الصيني إلى 0.68 دينار مقابل 0.69 دينار.
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