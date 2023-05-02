سعر الدولار والإسترليني مقابل الدينار بالسوق الرسمية بعد عطلة الأعياد (2 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملة البريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء (2 مايو 2023)، مقارنة بتعاملات الخميس (20 أبريل 2023).



وتوقف العمل في المصرف المركزي منذ 20 أبريل الماضي، تزامنا مع عطلتي عيد الفطر المبارك وعيد العمال نحو 12 يوما. وزاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.96 دينار مقابل 4.92 دينار يوم 20 أبريل الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.



في حين ثبت متوسط سعر الدولار عند 4.76 دينار، ارتفع سعر اليورو إلى 5.24 دينار مقابل 5.22 دينار.