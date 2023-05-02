«الأرصاد» يحذر الصيادين على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا.
• الرياح شمالية غربية وتكون متغيرة الاتجاه غدا تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء الليل وفي الصباح الباكر لحدوث ضباب خفيف.
• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر على ساحل الخليج والجبل الأخضر مع احتمال هطول أمطار متفرقة يتخللها خلايا رعدية أحيانا.
• الرياح شمالية غربية وتكون اليوم جنوبية شرقية على الساحل من شحات إلى طبرق، تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل اليوم إلى 30 عقدة على الساحل من شحات إلى طبرق.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية.
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