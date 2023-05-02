«الأرصاد» يحذر الصيادين على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا.

• الرياح شمالية غربية وتكون متغيرة الاتجاه غدا تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية.