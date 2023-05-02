حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 2 مايو 2023)...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تراجع درجات الحرارة على أغلب مناطق شمال ليبيا، بينما تكون مرتفعة نسبيا على أقصى الجنوب.
راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا اليوم.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية.
الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: غائمة جزئيا إلى غائمة كليا بالسحب مع احتمال بسيط لهطول أمطار متفرقة وظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض مرتفعات الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط هذا اليوم على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية، وتسجل تراجعا من مساء اليوم.
الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: قليلة السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تكون بين 34 و38 درجة مئوية، بينما لا تتجاوز 32 درجة مئوية على غدامس، والحمادة، والجفرة، وتسجل تراجعا غدا.
الواحات- السرير -تازربو -الكفرة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وتكون مثيرة للأتربة والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدا.
تعليقات