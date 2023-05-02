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«الداخلية» توضح حقيقة فيديو متداول عن خلو مركز شرطة غريان من عناصر الأمن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 مايو 2023, 09:32 صباحا
«الداخلية» توضح حقيقة فيديو متداول عن خلو مركز شرطة غريان من عناصر الأمن
مقر مركز شرطة غريان. (وزارة الداخلية)
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ردت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على مقطع فيديو تداولته عدة صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي يدعي فيه شخص خلو مركز شرطة غريان من أعضاء الشرطة.

وقالت الوزارة في بيان «اتضح أن صاحب المقطع شرطي تابع للمركز ذاته ويحاول تشويه هيئة الشرطة بخلاف الواقع». ونوهت إلى ضبط هذا الشخص وإحالته إلى الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة.

مقطع فيديو عن مركز شرطة غريان
ولقي المقطع المصور انتشارا في صفحات التواصل الليبية. وعقب ذلك صدرت تعليمات عن الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة لفرع الإدارة بالجبل الغربي للانتقال إلى مركز شرطة غريان للوقوف على مجريات الأحداث والتحقيق في الواقعة.

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كما جرى الاستماع للإجراءات التي تولاها مساعد مدير الأمن بمديرية أمن غريان وجمع المعلومات عن الشخص الذي قام بالتصوير وإرسال مقطع الفيديو إلى عدة صفحات لنشره.

عنصرا أمن في مقر مركز شرطة غريان. (وزارة الداخلية)
عنصرا أمن في مقر مركز شرطة غريان. (وزارة الداخلية)
عنصرا أمن في مقر مركز شرطة غريان. (وزارة الداخلية)
عنصرا أمن في مقر مركز شرطة غريان. (وزارة الداخلية)
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