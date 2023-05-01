شاهد في «هنا ليبيا»: جولة بضريح عمر المختار ومشاركة ليبية بمعرض تونس للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الإثنين، الضوء على مشاركة ليبيا بمعرض تونس الدولي للكتاب، في دورته الـ37، خلال الفترة من 28 أبريل، إلى 7 مايو 2023م، حسبما أعلن اتحاد الناشرين الليبيين.

وتأتي المشاركة الليبية بالجناح رقم 2006، من خلال ثماني دور نشر ليبية، وذلك في الحدث الثقافي الذي يأتي هذا العام تحت شعار «حلق بأجنحة الكتاب»، أما ضيف شرف هذه الدورة فهي دولة العراق.

جولة في رحاب ضريح عمر المختار

وأجرت كاميرا «هنا ليبيا» جولة ضريح عمر المختار في مدينة بنغازي، بطل الجهاد الليبي ضد الاحتلال الإيطالي، باعتباره يمثل رمزًا يذكر الأجيال بالتضحيات ضد الاحتلال، مع معاينة الأدوات والصورة الخالدة للقائد الليبي.

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