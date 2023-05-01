شاهد «اقتصاد بلس»: هجرة الكفاءات العربية.. ليبيا في المركز العاشر

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الإثنين، الضوء على هجرة العقول من العالم العربي، حيث تأتي ليبيا في المركز العاشر، وأفضل دول شمال أفريقيا، بحسب إحصاء لموقع «غلوبال إيكونومي المتخصص بدراسة الآفاق الاقتصادية للبلدان».

وتصدرت سورية الترتيب نظرًا للحرب الدائرة هناك منذ سنوات، فيما كانت قطر الأفضل عربيًا من حيث جهة قلة هجرة الكفاءات. وخسر العالم العربي ثلث طاقته البشرية في ظل هجرة الأدمغة التي تشهدها بلدانه، وفق دراسات لـ«الأونيسكو» والجامعة العربية والبنك الدولي.

غلق مواقع بيع الخردة في بنغازي

وفي سياق آخر، أشار البرنامج إلى إعلان مديرية أمن بنغازي اليوم الإثنين بدء غلق مواقع بيع الخردة داخل المدينة، وذلك في إطار خطة أمنية مكبرة تشارك فيها جميع أقسام ومراكز الشرطة في بنغازي لـ«محاربة الظواهر السلبية»، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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