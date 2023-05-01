ضبط 136 سيارة مخالفة خلال 24 ساعة في جنزور...

أعلنت مديرية أمن جنزور عن ضبط 136 سيارة مخالِفة لقانون المرور، وذلك خلال حملة أمنية نفذتها دوريات قسم النجدة والسيطرة أمس الأحد لضبط المركبات المعتمة والتي لا تحمل لوحات معدنية.
وأضافت المديرية، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، أنّ الحملة تأتي في إطار المحافظة على النظام العام والمجاهرة بالأمن، وردع المجرمين الذين يستخدمون السيارات لمحو هويتهم أو التظليل عنها.
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وأشارت إلى تسجيل أكتر من أربع جرائم سطو مسلح داخل المدينة خلال 72 ساعة السابقة، موضحة أن الجرائم التي حدتث بسيارات مدنية معتمة ومن دون لوحات معدنية.
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