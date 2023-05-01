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حمدوك: أي حرب أهلية في السودان ستجعل ما حدث في ليبيا «مبارزات صغيرة»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 مايو 2023, 02:59 مساء
حمدوك: أي حرب أهلية في السودان ستجعل ما حدث في ليبيا «مبارزات صغيرة»
رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك إن بلاده في حال وصلت إلى نقطة حرب أهلية حقيقية فإن ما حدث في سورية واليمن وليبيا بالمقارنة سيكون مجرد «مبارزات صغيرة». 

ودق حمدوك ناقوس الخطر من تفاقم النزاع في السودان الذي اندلع منذ منتصف أبريل وتحوله إلى إحدى أسوأ الحروب الأهلية في العالم معتبرا أن ذلك «سيشكل كابوسا» في حال لم يجر وضع حد له وستكون له تداعيات كبيرة. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن حمدوك تصريحاته مع قطب الاتصالات الملياردير البريطاني من أصل سوداني مو إبراهيم خلال مناسبة استضافها الأخير ضمن نشاطات مؤسسته للحكم والقيادة في نيروبي.

واعتبر حمدوك أن النزاع الحالي «حرب لا معنى لها بين جيشين»، مؤكدا «لا أحد سيخرج منها منتصرا، لهذا السبب يجب أن تتوقف». وكان حمدوك تولى رئاسة أول حكومة للسودان خلال مرحلة الانتقال المضطربة إلى الحكم المدني قبل الإطاحة به واحتجازه في انقلاب. وعلى الرغم من إعادته إلى منصبه بعد ذلك، إلا أنه استقال في يناير وفق قناة «فرانس 24».

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وغرق السودان في الفوضى منذ أن انفجر صراع دام على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو. وأسفر هذا النزاع عن سقوط ما لا يقل عن 528 قتيلا و4599 جريحا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السبت، لكن يرجح أن تكون الحصيلة أكبر من ذلك.

مخاطر على ليبيا
وحتى يوم السبت الماضي نزح حوالي 75 ألف شخص جراء النزاع في السودان إلى الدول المجاورة مصر وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، موازاة مع تنظيم دول أجنبية عمليات إجلاء واسعة.

وفي السياق، أشارت وكالة «بلومبيرغ» في تقرير، أمس الأحد، إلى مخاوف من تأثير القتال الدائر في السودان على الدول الأفريقية المجاورة قائلة انه «قد يتسبب في تداعيات وخيمة على سبع دول أفريقية، وهي ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ومصر وتشاد وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا».

وإلى جانب أزمة توافد اللاجئين السودانيين على هذه الدول، أوضحت الوكالة أنه يمكن للميليشيات العرقية وحركات التمرد والجماعات شبه العسكرية والمرتزقة الروس الذين يعملون على الحدود الغنية بالمعادن مثل الذهب والألماس، استخدام الأزمة لشن هجمات أو إثارة تمردات.

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