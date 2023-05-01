تنطلق في 6 مايو.. أكثر من 31 ألف مشارك في انتخابات المجالس المحلية للشباب

القاهرة - بوابة الوسط

قالت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية للشباب إن 31 ألفا و491 شابا وشابة سجلوا لخوض انتخابات المجالس في عدة بلديات.

وأعلنت اللجنة انتهاء فترة التسجيل أمس الأحد، على أن يعقد يوم الاقتراع في السادس من مايو الجاري، حسب بيان وزارة الشباب في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

الجولة الثالثة

وأشارت الوزارة إلى أن انتخابات المجالس المحلية للشباب تأتي تنفيذا لمبادرة رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، التي أعلنها خلال الاحتفال باليوم العالمي للشباب في العام 2021.

- تأجيل الجولة الثالثة لانتخابات المجالس المحلية للشباب

- استعدادات لانتخاب 44 مجلسا محليا للشباب

وتعد تلك الجولة الثالثة لانتخابات المجالس البلدية، التي تأجلت بعدما كان مقررا إجراؤها في يناير الماضي، إذ تشمل تلك الجولة 44 مجلسا محليا، فيما شهدت الجولتان الأولى والثانية انتخاب 31 مجلسا.