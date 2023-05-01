البعثة الأممية: إزالة أكثر من 27 ألف ذخيرة متفجرة في طرابلس ومصراتة وبنغازي وسرت خلال 2022

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا اليوم الإثنين إنه جرى إزالة 27 ألفا و400 ذخيرة متفجرة في طرابلس ومصراتة وبنغازي وسرت خلال العام الماضي.
وعلقت البعثة: «لكن ما زالت هناك حاجة للقيام بالمزيد ومضاعفة الجهود من أجل وضع ليبيا على درب مستقبل أكثر أمانا وخالٍ من مخاطر المتفجرات»، حسب ما جاء على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
إزالة 1.1 مليون قطعة من مخلفات الحرب منذ 2011
وأمس الأحد، أعلنت البعثة الأممية إزالة 1.1 مليون قطعة من مخلفات الحرب القابلة للانفجار في ليبيا منذ العام 2011.
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وقالت البعثة إن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام ((UNMAS أزالت 28 ألفا و394 قطعة من المواد المتفجرة في ليبيا بالتعاون مع الشركاء الليبيين منذ العام 2022.
يأتي ذلك ضمن فعاليات «أسبوع الحد من الألغام» لزيادة الوعي بمخاطر الذخائر غير المنفجرة، الذي أطلقته الأمم المتحدة.
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