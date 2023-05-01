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البعثة الأممية: إزالة أكثر من 27 ألف ذخيرة متفجرة في طرابلس ومصراتة وبنغازي وسرت خلال 2022

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 مايو 2023, 10:59 صباحا
البعثة الأممية: إزالة أكثر من 27 ألف ذخيرة متفجرة في طرابلس ومصراتة وبنغازي وسرت خلال 2022
إعدام مخلفات الحرب بمنطقة العقربية، 22 مارس 2023، (رئاسة الأركان العامة)
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قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا اليوم الإثنين إنه جرى إزالة 27 ألفا و400 ذخيرة متفجرة في طرابلس ومصراتة وبنغازي وسرت خلال العام الماضي.

وعلقت البعثة: «لكن ما زالت هناك حاجة للقيام بالمزيد ومضاعفة الجهود من أجل وضع ليبيا على درب مستقبل أكثر أمانا وخالٍ من مخاطر المتفجرات»، حسب ما جاء على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

إزالة 1.1 مليون قطعة من مخلفات الحرب منذ 2011
وأمس الأحد، أعلنت البعثة الأممية إزالة 1.1 مليون قطعة من مخلفات الحرب القابلة للانفجار في ليبيا منذ العام 2011.

- الأمم المتحدة: إزالة 1.1 مليون قطعة من مخلفات الحرب القابلة للانفجار في ليبيا منذ 2011
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وقالت البعثة إن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (‪(UNMAS‬ أزالت 28 ألفا و394 قطعة من المواد المتفجرة في ليبيا بالتعاون مع الشركاء الليبيين منذ العام 2022.

يأتي ذلك ضمن فعاليات «أسبوع ‫الحد من الألغام» لزيادة الوعي بمخاطر الذخائر غير المنفجرة، الذي أطلقته الأمم المتحدة.

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