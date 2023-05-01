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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 مايو 2023, 09:53 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى سرت
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة تصل سرعتها 25 عقدة على الساحل من الخمس إلى سرت.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، تأثر ساحلي درنة وشحات برياح نشطة تصل سرعتها إلى 30 عقدة ظهر اليوم الإثنين.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح شمالية تتحول إلى شمالية شرقية على ساحلي زوارة وطرابلس بينما تكون شمالية غربية على الساحل من الخمس إلى سرت تتراوح سرعتها 05 و20 عقدة، بينما تصل إلى 25 عقدة ظهر اليوم.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تسجل 20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح جنوبية تتحول إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، بينما تكون الرياح شرقية ثم شمالية شرقية على ساحلي شحات ودرنة تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة وتصل إلى 30 عقدة ظهر اليوم.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و2.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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