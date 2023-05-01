«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة تصل سرعتها 25 عقدة على الساحل من الخمس إلى سرت.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، تأثر ساحلي درنة وشحات برياح نشطة تصل سرعتها إلى 30 عقدة ظهر اليوم الإثنين.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

- الرياح شمالية تتحول إلى شمالية شرقية على ساحلي زوارة وطرابلس بينما تكون شمالية غربية على الساحل من الخمس إلى سرت تتراوح سرعتها 05 و20 عقدة، بينما تصل إلى 25 عقدة ظهر اليوم.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تسجل 20 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.