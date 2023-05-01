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حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 1 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 مايو 2023, 08:55 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 1 مايو 2023)
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم الإثنين على مناطق شرق وجنوب غرب البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اعتدال الأجواء على مناطق الشمال الغربي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر خصوصا على الدواخل وسرت مع احتمال سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة على سرت والمناطق المجاورة تتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية بينما تكون شمالية غربية نشطة السرعة على باقي المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و39 درجة مئوية على سرت وبني وليد وأبونجيم وتنخفض غدا، بينما تكون بين 22 و28 درجة مئوية على باقي المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا غدا، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول تدريجيا غدا إلى شمالية غربية نشطة السرعة على الخليج وسهل بنغازي وباقي درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و35 درجة مئوية، ولا تتجاوز 26 درجة مئوية على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وتسجل انخفاضا غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية غربية على غدامس والحمادة وباقي المناطق مساء الغد ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية، وتنخفض غدا على غدامس والحمادة وتشمل باقي المناطق يوم الأربعاء.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا خلال اليومين المقبلين.

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