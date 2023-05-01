ضبط شخص يمتهن سرقة أسطوانات الغاز من المنازل في الفرناج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، القبض على شخص امتهن السطو على بيوت المواطنين لسرقة أسطوانات الغاز بنطاق مركز شرطة الفرناج.

وأضافت المديرية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن مركز الشرطة تلقى بلاغات بشأن هذه السرقات، فجرى تكليف فريق للبحث والتحري، استطاع تتبع مشتبه به كان يتخذ من مركبة زوجته ستارًا لأعماله، وجرى ضبطه وإحالته إلى النيابة.

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وعثر أعضاء التحري بحوزة المتهم على بعض المسروقات، وقيمة مسروقات أخرى قام ببيعها، وبالاستدلال معه اعترف بما نسب إليه، بحسب رئيس وحدة التحري بمركز شرطة الفرناج المقدم مروان جمهور.