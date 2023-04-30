عقيلة صالح يدعو لجنة «6+6» للعمل بقدر الإمكان لإنجاز مهامها بأسرع وقت

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6» إلى «العمل بقدر الإمكان لإنجاز مهامها بأسرع وقت» وفق تصريح نشره المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، مساء اليوم الأحد.

وتضم اللجنة المشتركة «6+6» أعضاء من مجلسي النواب والدولة وهي مكلفة بالعمل على إعداد قوانين الانتخابات والاستفتاء، بحسب التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب في فبراير الماضي.

الاجتماع الأول للجنة «6+6»

وعقدت لجنة «6+6» اجتماعها الأول بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس في الخامس من أبريل الجاري، استجابة لطلب من مجلس الدولة للجنة أواخر مارس الماضي.

- مع بطء عمل لجنة «6+6».. «الجدليون» يعززون خطوة إخراج المسار الأممي البديل

- واشنطن تحث لجنة «6+6» على المساهمة في جهود إزالة العوائق أمام الانتخابات

- مجلس الدولة: لجنة «6+6» تبادلت وجهات النظر حول استراتيجية عملها

- لجنة «6+6» تعقد اجتماعها الأول بمقر مجلس الدولة في طرابلس

ووصف الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق الاجتماع بأنه «التحضيري الأول»، وأوضح في تصريح صحفي نشره عبر صفحته على «فيسبوك» يومها أن الاجتماع ناقش «آليات عملها واجتماعاتها وتحديد الأسس التي سينطلق من خلالها عملها».

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إن أعضاء اللجنة تبادلوا خلال الاجتماع الأول وجهات النظر حول استراتيجية عملها والآليات التي ستتبعها لأداء مهامها، مؤكدًا أن «الاجتماع جرى في أجواءٍ إيجابية، تبعث على التفاؤل في إمكانية إنجاز التشريعات المطلوبة في أقصر الآجال».

تباطؤ عمل لجنة «6+6»

ومنذ ذلك الحين، لم تعقد لجنة «6+6» اجتماعها الثاني، متجاهلة الحيز الزمني الممنوح لها لإتمام ما كلفت به قبل منتصف يونيو المقبل، وإلا سيجري إلغاؤها بمسار أممي جديد يحظى بدعم دولي واسع، بحسب مراقبين.

وتتواصل الضغوط المحلية والدولية للدفع نحو الانتخابات التي تأمل الأمم المتحدة تنظيمها قبل نهاية العام الجاري، وقد حثت كل من الولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة «6+6» وقيادتي مجلسي النواب والدولة على تسريع عمل اللجنة لإنجاز مهامها.