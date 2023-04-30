شاهد «اقتصاد بلس»: مصر تفرض رسومًا جديدة على المسافرين الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأحد، الضوء على ما أثير حول فرض السلطات المصرية تعديلات مالية ورسومًا جديدة على المواطنين الليبيين القاصدين مصر.



وتتضمن الإجراءات، بحسب مصادر في المنطقة الشرقية، دفع مبلغ 350 جنيهًا على كل مسافر عند عبور «بوابة الشويش عطية»، بالإضافة إلى دفع 250 جنيهًا مصريًا رسوم «بدل الختم»، تدفع لدى أقرب قسم جوازات قبل مرور سبعة أيام من دخول مصر عبر الحدود البرية، ودفع «ملصق» بقيمة 25 دولارًا لكل مسافر. في حال رجوع المسافر من نفس المعبر يطالب بدفع 350 جنيهًا «كرته» و15 جنيهًا «كرت جوازات»، بالإضافة إلى دفع 850 جنيهًا مصريًا لكل من لم يدفع 250 الرسوم الجديدة عند الدخول.



وفي سياق آخر، تناول البرنامج حالة الغضب التي انتابت شباب القره بوللي، الذين اتهموا حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بخذلانهم، مشيرين إلى وجود «تلاعب» في عملية الفرز في القروض السكينة.

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