اجتماع في طرابلس يستعرض تفعيل التمركزات الأمنية بحي الأندلس

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت مديرية أمن طرابلس اجتماعا، اليوم الأحد، لمناقشة استراتيجية تفعيل التمركزات الأمنية في بلدية حي الأندلس، واستعراض محاور الخطط الأمنية في العاصمة.

حضر الاجتماع مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة، ومساعده للشؤون الأمنية اللواء رمضان برباش، ومن جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية العقيد خالد المبروك.

واستعرض المجتمعون تفعيل التمركزات الأمنية ببلدية حي الأندلس، فيما أثنى وهيبة على رجال الشرطة لما بذلوه من جهد خلال الآونة الأخيرة، مما أسفر عن تحقيق نجاحات في مختلف مجالات العمل الأمنى، بعد تعاون بين الأجهزة المختلفة، وفق قوله.

رفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى في طرابلس

ووجه مدير الأمن برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى، مشددا على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين العاصمة بوجه عام.

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خطط مستدامة لانتشار العناصر الأمنية

وشدد على ضروة اعتماد خطط مستدامة لانتشار العناصر الأمنية، ونشر الدوريات الأمنية بكل الطرق والمحاور، بما يسهم في سرعة الانتقال واحتواء أى مواقف طارئة.

كما دعا وهيبة إلى مواصلة التنسيق مع الأجهزة الأمنية كافة وتكثيفها، لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بمنتهى الحسم، وذلك في إطار سعى المديرية للحفاظ على أمن العاصمة ومواطنيها، مؤكدا ضرورة حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان ومراعاة البعد الإنسانى أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمن.

جانب من اجتماع مديرية أمن طرابلس، 30 أبريل 2022 (مديرية أمن طرابلس)

جانب من اجتماع مديرية أمن طرابلس، 30 أبريل 2022 (مديرية أمن طرابلس)

جانب من اجتماع مديرية أمن طرابلس، 30 أبريل 2022 (مديرية أمن طرابلس)