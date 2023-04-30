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شركة الكهرباء: وصول 6 شاحنات معدات من تونس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أبريل 2023, 12:13 مساء
شركة الكهرباء: وصول 6 شاحنات معدات من تونس
معدات كهربائية وصلت مخازن الشركة العامة للكهرباء من تونس، 30 أبريل 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، وصول 6 شاحنات إلى مخازن الشركة محملة ببكرات أسلاك كهربائية بأنواع وأحجام مختلفة خاصة بمكونات شبكة التوزيع، مستوردة من تونس.

وقالت الشركة في بيان إن المزيد من الشحنات الكهربائية تصل تباعا، لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لكل المواطنين وتوفير الاحتياجات الضرورية للتقسيمات التابعة للشركة.

إجراءات من شركة الكهرباء للقضاء على الاختناقات
كانت الشركة العامة للكهرباء قد أعلنت استمرار نقل المواد والمعدات والمحولات الكهربائية إلى المناطق، للقضاء على الاختناقات كافة ومعالجتها، نتيجة الطلب المتزايد على الطاقة التي تشهدها بعض المناطق، وأدت إلى تهالك بعض مكونات الشبكة.

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وأشارت الشركة في بيان إلى استمرار «نقل باقي المواد والمعدات حسب احتياجات المناطق، بهدف زيادة الاعتمادية على مكونات الشبكة، وتحسين الكهرباء وتأمين استقرارها».

معدات كهربائية وصلت مخازن الشركة العامة للكهرباء من تونس، 30 أبريل 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
معدات كهربائية وصلت مخازن الشركة العامة للكهرباء من تونس، 30 أبريل 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
معدات كهربائية وصلت مخازن الشركة العامة للكهرباء من تونس، 30 أبريل 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
معدات كهربائية وصلت مخازن الشركة العامة للكهرباء من تونس، 30 أبريل 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
معدات كهربائية وصلت مخازن الشركة العامة للكهرباء من تونس، 30 أبريل 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
معدات كهربائية وصلت مخازن الشركة العامة للكهرباء من تونس، 30 أبريل 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
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