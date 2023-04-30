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باشاغا يفتتح مضمار القرضابية للفروسية في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأحد 30 أبريل 2023, 11:34 صباحا
باشاغا يفتتح مضمار القرضابية للفروسية في سرت
باشاغا خلال افتتاح مضمار الفروسية في سرت، 30 أبريل 2023. (بوابة الوسط)
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افتتح رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، مساء أمس، مضمار القرضابية للفروسية والميز الشعبي بمحلة القرضابية ببلدية سرت، تزامنا مع ذكرى يوم معركة القرضابية الشهيرة فى عامها الثامن بعد المائة.

المضمار الأول في سرت
حضر اللقاء عميد بلدية سرت مختار المعداني، ومخاتير المحلات ومديرو قطاعات الرياضة والتعليم بالبلدية وعدد من أعيان وفرسان وأهالي المدينة. وقال مدير مكتب الإعلام بالبلدية إن هذا المضمار يعتبر هو الأول في سرت، ويضم مدرسة للفروسية وقفز الحواجز، وموقعا إداريا.

ويقام المضمار على مساحة تقدر بـ34 هكتار، ويأتي ضمن اهتمام باشاغا بسرت، وفي إطار تنميتها وتطويرها، وكذلك لدعم هذه الرياضة التي تمثل كل الليبيين، حسب مدير مكتب الإعلام بالبلدية.

باشاغا خلال افتتاح مضمار الفروسية في رسرت، 30 أبريل 2023. (بوابة الوسط)
باشاغا خلال افتتاح مضمار الفروسية في رسرت، 30 أبريل 2023. (بوابة الوسط)
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