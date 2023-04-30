«الأرصاد» يحذر من رياح على ساحل مصراتة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة تصل سرعتها صباح غد على ساحل مصراتة إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
• الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول صباح غد إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة، وتصل صباح غد إلى 25 عقدة على ساحل مصراتة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بوجه عام، بينما تكون شرقية على ساحل شحات، ومتغيرة الاتجاه هذا اليوم على الساحل الممتد من درنة إلى شحات، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر 18 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
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