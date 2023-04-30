«الأرصاد» يحذر من رياح على ساحل مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة تصل سرعتها صباح غد على ساحل مصراتة إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

• الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول صباح غد إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة، وتصل صباح غد إلى 25 عقدة على ساحل مصراتة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.