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«الأرصاد» يحذر من رياح على ساحل مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أبريل 2023, 11:17 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح على ساحل مصراتة
نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي اليوم الأحد (30 أبريل 2023). (بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة تصل سرعتها صباح غد على ساحل مصراتة إلى 25 عقدة. 

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
• الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول صباح غد إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة، وتصل صباح غد إلى 25 عقدة على ساحل مصراتة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بوجه عام، بينما تكون شرقية على ساحل شحات، ومتغيرة الاتجاه هذا اليوم على الساحل الممتد من درنة إلى شحات، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر 18 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.

«الأرصاد» يحذر من رياح على ساحل مصراتة
«الأرصاد» يحذر من رياح على ساحل مصراتة
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