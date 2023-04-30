ضبط 3 متهمين بجريمة قتل في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن صبراتة، الأحد، القبض على ثلاثة متهمين أساسيين في مقتل مواطن خلال مشاجرة مع آخرين بمنطقة النهضة.

وتوفي المواطن جراء تعرضه لإطلاق نار خلال مشاجرة مع آخرين بمنطقة الهضبة، وإثر ذلك وجه مدير الأمن جميع وحدات التحري والقبض بمراكز الشرطة وقسم البحث الجنائي بضرورة ضبط كل من كانت له علاقة بالواقعة، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وحسب البيان، فقد تمكنت الوحدات حتى الآن من ضبط ثلاثة متمهين أساسيين وعدة أسلحة نارية بينها سلاح الجريمة. كما جرى التعرف على كل من كان حاضرًا في الواقعه، وكُلف بعهضم بالحضور للإدلاء بشهادته أمام النيابه العامه التي باشرت التحقيق فور حدوث الواقعه.

ومن ضمن المقبوض عليهم من اعترف بارتكاب جرائم عدة أخرى مقيدة ضد مجهول ضمن دائرة اختصاص مديرية أمن صبراتة وخارجها بمدن مجاوره، فيما لا يزال البحث جاريا عن باقي المتهمين، وفق البيان.