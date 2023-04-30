البرلمان الأيرلندي يوافق على نشر سفينة حربية لفرض حظر أسلحة على ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

صوت البرلمان الأيرلندي لصالح نشر سفينة دورية تابعة للخدمة البحرية في البحر الأبيض المتوسط لفرض حظر أسلحة على ليبيا.

وقبل التصويت، الأربعاء ، أثار نواب المعارضة مخاوف بشأن ما إذا كانت الخدمة البحرية ستعمل مع خفر السواحل الليبي. ويعترض خفر السواحل الليبي السفن التي تقل مهاجرين، ويعيدهم إلى معسكرات الاعتقال حيث وردت أنباء عن «انتهاكات» لحقوق الإنسان، وفق جريدة «Afloat.ie» الأيرلندية.

قال نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، ميشال مارتن، إنه «لم يكن مقصودًا» أن يتعامل أفراد الخدمة البحرية مع خفر السواحل الليبي عند نشرهم في عملية «إيريني» الأوروبية. وتتضمن عملية «إيريني» التابعة للاتحاد الأوروبي تنفيذ حظر الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب خفر السواحل الليبي.

مخاوف بشأن مهمة السفينية الأيرلندية

وبعثت منظمة «أطباء بلا حدود» (MSF) برسالة إلى نائب رئيس الوزراء تثير «مخاوف جدية» بشأن مهمة السفن البحرية الأيرلندية، وفق الجريدة الأيرلندية.

وطلبت المنظمة من الحكومة الأيرلندية «رفض تدريب البحرية الأيرلندية لخفر السواحل الليبي في أي وقت في المستقبل كجزء من عملية إيريني، و الإدلاء ببيان بشأن قرارها».

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وحسب الجريدة، فقد اقترح النائب غاري غانون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي تعديلاً على اقتراح الحكومة الذي أكد على المسؤولية الأساسية للخدمات البحرية لمساعدة أي شخص يواجه مشكلة في البحر. صوت أعضاء البرلمان لصالح الاقتراح ليلة الأربعاء.

نائب رئيس الوزراء الأيرلندي يدافع عن نشر السفينة

قال مارتن إن وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا سيساعد على «تهيئة الظروف لوقف دائم لإطلاق النار»، واعترف بأن عملية «إيريني»، «ليس لها تفويض» للبحث والإنقاذ، وأضاف: «إذا نشأت مناسبة تشارك فيها أي سفينة من عمليات إيريني في حماية الأرواح في البحر/ البحث والإنقاذ، فإن توجيه المهمة هو أن يجرى إنزال المهاجرين إلى سفينة خفر سواحل أوروبية في أقرب وقت ممكن حتى تتمكن إيريني من العودة إلى العمليات المكلفة بها مع حد أدنى من التأخير»، وفق «Afloat.ie».

ولقي ما مجموعه 661 شخصًا حتفهم في وسط البحر المتوسط هذا العام، وفقًا لما ذكره الناطق باسم وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، فلافيو دي جياكومو. ويشمل هذا العدد الأشخاص الذين «فقدوا» ولكن بعد بضع ساعات اعتبروا متوفيين. ولقي ما لا يقل عن 55 شخصًا مصرعهم في الحادث الأخير بعد أن غادر قارب بلدة القره بوللي بالقرب من طرابلس في ليبيا ونجا خمسة فقط.