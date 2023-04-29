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«بلدي بني وليد» يعد بصيانة خطوط المياه والآبار بالمدينة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أبريل 2023, 08:33 مساء
«بلدي بني وليد» يعد بصيانة خطوط المياه والآبار بالمدينة
مسؤولون من المجلس البلدي بني وليد خلال تفقد الاحتياجات المائية في المدينة (المجلس)
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تعهد المجلس البلدي بني وليد العمل على تحسين وصيانة خطوط توصيل المياه والآبار في المدينة، وتوفير الدعم اللازم لتلبية احتياجات السكان من المياه بشكل كامل.

وتفقد عميد المجلس البلدي بني وليد وعدد من الأعضاء بعض مواقع المدينة للوقوف على المشاكل والتحديات التي يواجهها السكان في الحصول على مياه الشرب.

وأشار بيان صادر عن المجلس اليوم السبت إلى ملاحظة العديد من الأماكن لا تتوفر فيها المياه بشكل كافٍ وبعضها يفتقد لوجود الآبار، والعديد من النواقص التشغيلية والأعطال التي تعاني منها المضخات.

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المجلس البلدي بني وليد يعد بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين 
وأكد عميد البلدية الإدرك التام لأهمية المياه في حياة السكان، مضيفًا: «سنعمل على توفير كل الدعم اللازم للتأكد من توفر المياه النظيفة في جميع أحياء المدينة، ونحن ملتزمون بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين ونسعى جاهدين لضمان سلامتهم وسعادتهم في بيئة نظيفة وآمنة».

شارك في الجولة التفقدية محمد اللافي مدير مكتب عميد البلدية، ومدير شركة المياه بني وليد، وئيس قسم الصيانة بالشركة، وأحد المشرفين في جهاز النهر الصناعي بني وليد، ومدير مكتب جهاز مشروعات المرافق، وعدد من عناصر الأمن في مديرية أمن بني وليد والحرس البلدي والشرطة الزراعية.

مسؤولون من المجلس البلدي بني وليد خلال تفقد الاحتياجات المائية في المدينة (المجلس)
مسؤولون من المجلس البلدي بني وليد خلال تفقد الاحتياجات المائية في المدينة (المجلس)
«بلدي بني وليد» يعد بصيانة خطوط المياه والآبار بالمدينة
«بلدي بني وليد» يعد بصيانة خطوط المياه والآبار بالمدينة
مسؤولون من المجلس البلدي بني وليد خلال تفقد الاحتياجات المائية في المدينة (المجلس)
مسؤولون من المجلس البلدي بني وليد خلال تفقد الاحتياجات المائية في المدينة (المجلس)
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