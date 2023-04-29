اجتماع أمني في صبراتة لمناقشة تداعيات الخلاف حول عيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت مديرية أمن صبراتة اجتماعًا صباح اليوم السبت لمناقشة آثار الجدل الذي وقع بشأن تحديد موعد عيد الفطر في عموم ليبيا، إذ احتفل عدد من الليبيين بالعيد الجمعة 21 أبريل، وآخرون يوم السبت 22 أبريل.

وفي حين قالت الهيئة العامة للأوقاف إن العيد يوافق يوم الجمعة، رأت دار الإفتاء في طرابلس أن العيد يوافق السبت، وهو ما اتبعته حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقالت مديرية الأمن إن الاجتماع شارك فيه مدير الأمن ورئيس مكتب الأمن الداخلي بصبراته ورئيس مكتب الأوقاف ورئيس مكتب شؤون المحلات والفروع بديوان البلدية ومختاري المحلات.

جدل عيد الفطر محل نقاش في اجتماع مديرية أمن صبراتة

وأضاف المديرية أن الاجتماع ركز على الجدل الذي وقع بشأن تحديد موعد عيد الفطر في عموم ليبيا وما ترتب عنه على مستوى صبراتة بشكل خاص.

وأشار البيان إلى أن مدير الأمن شدد على مدى خطورة وتأثير استغلال وادخال الدين في السياسه على الأوضاع الأمنيه بالمدينة، مؤكدًا على ضرورة الاصطفاف والبعد عن التجاذبات التي طالما تسببت في زعزعة الروابط الاجتماعيه بين أبناء صبراتة.

- ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)

- «معيدين ولّا صايمين؟».. سؤال يعكر أجواء احتفال الليبيين بعيد الفطر بسبب «خلاف الرؤية» (صور)

- خلاف بشأن رؤية هلال شوال بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف

متابعة أمنية لمنع أي اختراق

وقال رئيس مكتب الأمن الداخلي إن المكتب يتابع بشكل دقيق كل المجريات ووضع جميع الترتيبات المُناطه بهم لمجابهة كل من تسول له نفسه إحداث أي خرق أمني.

بدوره، قال رئيس مكتب الأوقاف إن مسألة الأهلّة والرصد ليست من اختصاص الهيئه العامة للأوقاف.

رقابة على خطباء المساجد

وفيما يتعلق بالمنابر ومن يعتليها، أضاف أنه مسؤل شخصًيا عن متابعتها وبأنه لا يسمح لأي خطيب بالحديث في السياسة أو استعمال المنبر لصالح أي توجه.

ونوه بأن أي شخص يخالف ذلك يُعفى على الفور وتتخذ حياله الإجراءات الأمنية، خاصة أن المتابعة تجري من خلال الأعضاء المكلفين بمتابعة المساجد.

جانب من اجتماع مديرية أمن صبراتة لمناقشة تداعيات الخلاف حول عيد الفطر. (المديرية)

جانب من اجتماع مديرية أمن صبراتة لمناقشة تداعيات الخلاف حول عيد الفطر. (المديرية)

جانب من اجتماع مديرية أمن صبراتة لمناقشة تداعيات الخلاف حول عيد الفطر. (المديرية)