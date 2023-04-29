«الكهرباء»: استكمال الخط الرابط بين محطتي تحويل غرب وجنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، تواصل العمل بمشروع خط الجنوب الغرب جهد «400 ك.ف» الرابط بين محطتي تحويل غرب وجنوب طرابلس.

وأوضحت الشركة في بيان مقتضب، تواصل الأعمال داخل محطة الجنوب لإجراء عملية الربط بين المحطة والخط الذي سيتيح إمكانية نقل الطاقة المنتجة من محطة توليد الغرب للشبكة العامة عبر محطتي تحويل الغرب والجنوب جهد «400 ك.ف».

وتنفذ هذه الأعمال شركتا «واحات الشاطئ» و«الطاقة المستديمة» تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل.

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إنجاز 75% من صيانة خط التميمي- درنة

وأمس الجمعة، أعلنت الشركة العامة للكهرباء إنجاز 75% من صيانة خط التميمي- درنة رقم «2» جهد «220 كيلو فولت».

وتنفذ أعمال الصيانة بالخط شركة الطاقة المستديمة، تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة للنقل، وفق بيان مقتضب صادر عن شركة الكهرباء.

ويجري العمل حاليًا على استكمال ما تبقى من أبراج الشد وعددها سبعة. وتأتي هذه الأعمال في إطار جهود شركة الكهرباء لتحسين مستوى أداء الشبكة.

من أعمال استكمال الخط الرابط بين محطتي تحويل غرب وجنوب طرابلس، 29 أبريل 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال استكمال الخط الرابط بين محطتي تحويل غرب وجنوب طرابلس، 29 أبريل 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال استكمال الخط الرابط بين محطتي تحويل غرب وجنوب طرابلس، 29 أبريل 2023. (شركة الكهرباء)