إنتاج النفط يتراجع إلى مليون و211 ألف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم السبت أن إنتاج النفط الخام بلغ مليونًا و211 ألف برميل، مقارنة بـ مليون و213 ألف برميل المسجلة في 22 أبريل.

وأضافت المؤسسة في بيان أن إنتاج المكثفات بلغ 53 ألف برميل يوميًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي 935 مليون قدم مكعب، توزعت بين 741 مليون قدم مكعب للشركة العامة للكهرباء، و74 مليون قدم مكعب للمؤسسة الوطنية للنفط.

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كذلك، شمل توزيع استهلاك الغاز: 87 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى، و33 مليون قدم مكعب لمصانع الأسمنت.