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الطرابلسي يتابع نتائج خطة تأمين طرابلس وطوقها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أبريل 2023, 06:50 مساء
الطرابلسي يتابع نتائج خطة تأمين طرابلس وطوقها
اجتماع الطرابلسي مع مدراء الأمن في طرابلس وطوقها، 29 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)
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تابع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عماد الطرابلسي، اليوم السبت، مع مدراء أمن طرابلس وتاجوراء والجفارة وجنزور والنواحي الأربع، ومدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، نتائج خطة تأمين العاصمة طرابلس وطوقها.

واستعرض اللقاء نتائج الخطة الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس وطوقها ضمن مرحلتيها الأولى والثانية من خلال الدعم المقدم لهذه المديريات بمختلف مراكزها ومكاتبها وأقسامها، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية.

تنسيق أمني لتأمين طرابلس
وتناول الاجتماع كذلك مناقشة التعاون والتنسيق الأمني بين هذه المديريات ومختلف المكونات الأمنية؛ لتعزيز الأمن وفرض السيطرة الأمنية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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واستمع الوزير خلال اللقاء، إلى شروح وملاحظات وافية من قبل مدراء الأمن حول الأعمال التي انجزت منذ انطلاق مراحل تنفيذ الخطة الأمنية.

الطرابلسي يشدد على ضرورة تحقيق أهداف الخطة الأمنية
وشدد الوزير على ضرورة الرفع من وتيرة العمل وتسخير كل الجهود لضمان تحقيق أهداف الخطة الأمنية؛ مؤكدًا أن مراكز الشرطة هي القاعدة الأساسية لأي عمل أمني مرتبط بالمواطن، وهو ما يتطلب التركيز على دعمها ومتابعتها فيما يخص البلاغات الواردة من المواطنين، وتنفيذ تعليمات النيابات العامة في ضبط وإحضار المطلوبين.

وأشار الطرابلسي إلى ضرورة تقيّد مأمور الضبط القضائي بالتعليمات والنظم القانونية في عمليات الضبط والإحضار، وعدم مخالفتها وسرعة إحالة الموقوفين إلى النيابات لاستكمال الإجراءات القانونية.

اجتماع الطرابلسي مع مدراء الأمن في طرابلس وطوقها، 29 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع الطرابلسي مع مدراء الأمن في طرابلس وطوقها، 29 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع الطرابلسي مع مدراء الأمن في طرابلس وطوقها، 29 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع الطرابلسي مع مدراء الأمن في طرابلس وطوقها، 29 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع الطرابلسي مع مدراء الأمن في طرابلس وطوقها، 29 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع الطرابلسي مع مدراء الأمن في طرابلس وطوقها، 29 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع الطرابلسي مع مدراء الأمن في طرابلس وطوقها، 29 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)
اجتماع الطرابلسي مع مدراء الأمن في طرابلس وطوقها، 29 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)
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