استئناف رصف شوارع حي النصر في طبرق (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق اليوم السبت استئناف العمل بمشروع رصف شوارع حي النصر بمدينة طبرق.

وقال الجهاز في بيان إنه جاري العمل برصف الجزء الأول الرابط من طريق حي النصر حتى طريق شارع عبدالفتاح يونس وبطول 350 متر. وتجري الأعمال بإشراف المهندس عبدالعزيز احنيش، وشركة مرسى الحريقة للمقاولات العامة.

متابعة المشروعات الإنشائية في بلدية اجخرة

وأمس الجمعة، اجتمع مدير مكتب جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالواحات حسن بلال مع عميد بلدية اجخرة محمد عبدالمالك.

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وناقش الطرفان المشاكل التي تواجه الجهاز لتفعيل مشروع المرافق المتكاملة للبلدية، كما جرى الاطلاع على الإجراءات المتخذة بخصوص مشروع تنفيذ الخط الناقل من حقل آبار قطمير إلى اجخرة.

كما تناول الاجتماع إنشاء محطة الضخ بحقل آبار قطمير، وإيجاد حلول سريعة لخط مياه النهر الواصل إلى المدينة، وصيانة الخط الناقل للمياه من جالو إلى إجخره.

أعمال رصف شوارع حي النصر في طبرق، 29 أبريل 2023 (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)

أعمال رصف شوارع حي النصر في طبرق، 29 أبريل 2023 (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)

أعمال رصف شوارع حي النصر في طبرق، 29 أبريل 2023 (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)