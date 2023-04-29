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الطرابلسي يشدد على تفعيل عمل جهاز حراسة المرافق التعليمية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أبريل 2023, 04:44 مساء
الطرابلسي يشدد على تفعيل عمل جهاز حراسة المرافق التعليمية
الطرابلسي خلال اجتماعه مع الخظراوي بمقر وزارة الداخلية، 29 أبريل 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
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اجتمع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلس مع رئيس جهاز حراسة المرافق التعليمية اللواء عمرو الخظراوي اليوم السبت.

وقالت الوزارة في بيان إتن الاجتماع ركز على تفعيل عمل الجهاز بالشكل المطلوب والمتابعة المستمرة للعمل به من خلال التفتيش على العاملين ورصد المقصرين ومتابعة أوجه القصور.

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ضرورة التواصل بين حراسة المرافق ووزارة التعليم 
وبحث الطرابلسي والخظراوي كذلك آليات التواصل بين جهاز حراسة المرافق ووزارة التعليم بما يضمن إنجاح العمل في تأمين المرافق والمؤسسات التعليمية. 

وتطرق الجانبان إلى دعم الجهاز بالامكانيات المطلوبة ووضع الحلول للصعوبات التي تواجه سير العمل بما يضمن تحقيق أفضل النتائج وفق رؤى وتطلعات وزارة الداخلية.

الطرابلسي خلال اجتماعه مع الخظراوي بمقر وزارة الداخلية، 29 أبريل 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
الطرابلسي خلال اجتماعه مع الخظراوي بمقر وزارة الداخلية، 29 أبريل 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
الطرابلسي خلال اجتماعه مع الخظراوي بمقر وزارة الداخلية، 29 أبريل 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
الطرابلسي خلال اجتماعه مع الخظراوي بمقر وزارة الداخلية، 29 أبريل 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
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