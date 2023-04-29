مجلس الدولة ينفي عقد اجتماع بين المشري وعقيلة صالح

القاهرة - بوابة الوسط

نفى المجلس الأعلى للدولة عقد لقاء بين رئيسه خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مشيرًا إلى أن مساعي المشري تنصب حول «تنفيذ المسار الانتخابي وإنجاحه، وتذليل كافة الصعوبات لـ لجنة 6+6 المكلفة بالتوافق واقتراح القوانين الانتخابية».

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس، نشره عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

باتيلي يعرض مساعدة لجنة «6+6»

وفي 11 أبريل الجاري، عرض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي دعم البعثة الأممية لعمل لجنة «6+6» المشتركة من أعضاء مجلسي النواب والدولة لإنجاز القوانين الانتخابية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام 2023.

وأعرب باتيلي في مذكرة رسمية عن استعداد البعثة لتقديم دعم فني ولوجستي من خلال توفير الخبراء، وما يراه أعضاء اللجنة ضروريا وذلك بناء على طلب خطي مشترك من اللجنة.

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رغبة أممية في إتمام الانتخابات قبل نهاية 2023

وأضاف المبعوث الأممي قائلا: «إنني على ثقة بأنني سأتلقى ردكم في أقرب فرصة ممكنة بالنظر إلى ضرورة بدء اجتماعات اللجنة في أقرب وقت ممكن، وإحراز التقدم اللازم لتحقيق تطلعات الليبيين إلى ليبيا مستقرة وآمنة ومزدهرة من خلال إجراء الانتخابات هذا العام».

وفي 27 مارس الماضي التقى باتيلي مع المشري، إذ قال الأخير إن القوانين الانتخابية «لا يجب أن تُقصي أحدًا لأسباب سياسية، لكنها يجب أن تحترم التشريعات النافذة المرتبطة بهذا الموضوع».