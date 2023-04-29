تراجع الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية (السبت 29 أبريل 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية اليوم السبت إلى 5.14 دينار من 5.16 دينار لمسجلة في ختاملات تعاملات الخميس الماضي.

وارتفع سعر صرف اليورو إلى 5.64 من 5.62 دينار، فيما استقر الجنيه الاسترليني عند 6.27 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

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واستقر سعر صرف كل من الليرة التركية عند 0.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار ليبي. وكذلك، استقر سعر الذهب عيار 18 عند 251 دينار.