المنفي يبحث مشكلات الجغبوب

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، وفدا من واحة الجغبوب.

وبحث المنفي مع وفد الجغبوب «المشكلات والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات»، حسب المكتب الإعلامي للمنفي.

تعليمات سابقة من الدبيبة بشأن الجغبوب

وتعاني الجغبوب من مشكلات في البنية التحتية والخدمات، وفي أغسطس الماضي، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس وأعضاء المجلس التسييري الجغبوب، الصعوبات والمشكلات التي تواجه المنطقة.

- شباب متطوعون يصلحون طريق الجغبوب - طبرق

- وفد الجغبوب يُطلع صنع الله على صعوبات البنية التحتية

وخلال هذا اللقاء، أصدر الدبيبة تعليماته بضرورة إحالة الملفات المعدة من قبل المجلس التسييري للوزارات المختصة، لدراستها وتضمينها لخططهم خلال العام الحالي، مؤكدا الامتداد الجغرافي المهم للمنطقة كونها منطقة حدودية.

وفد واحة الجغبوب خلال لقاء مع المنفي، 29 أبريل 2023. (المجلس الرئاسي)

وفد واحة الجغبوب خلال لقاء مع المنفي، 29 أبريل 2023. (المجلس الرئاسي)