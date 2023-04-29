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مصادرة كميات من اللحوم غير الصالحة في سلخانات رقدالين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أبريل 2023, 01:43 مساء
مصادرة كميات من اللحوم غير الصالحة في سلخانات رقدالين
لحوم غير صالحة للاستهلاك جرى مصادرتها في رقدالين. (وال)
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صادرت دوريات الحرس البلدي رقدالين خلال حملة تفتيشية قامت بها، أمس الجمعة، كميات كبيرة من اللحوم غير المطابقة للمواصفات الصحية، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

وأفاد المكتب الإعلامي للحرس البلدي، أن الحملة شملت السلخانات داخل نطاق المدينة، حيث ضبط الطبيب البيطري المختص المرافق للحرس البلدي لحوما فاسدة، واتضح حقنها بمواد علاجية (مضادات حيوية) لم تصل إلي فترة الأمان الموصى بها، وتعتبر غير صالحة للاستهلاك البشري.

إتلاف كميات اللحوم المصادرة
واتخذت الإجراءات الفورية والعاجلة، وجرى إعداد محضر إعدام وإتلاف الكميات المصادرة والتخلص منها بالمكب العام.

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وأكد المكتب أن هذه الحملات ستتواصل لضبط المخالفين وردعهم عن أفعالهم المخالفة، وفق إجراءات قانونية فيما يتعلق بصحة المواطنين وسلامتهم.

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