«الكهرباء» تعلن عن إجراء لمواجهة تهالك بعض مكونات الشبكة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، استمرار نقل المواد والمعدات والمحولات الكهربائية إلى المناطق للقضاء على الاختناقات كافة ومعالجتها، نتيجة الطلب المتزايد على الطاقة التي تشهدها بعض المناطق، وأدت إلى تهالك بعض مكونات الشبكة.



وأشارت الشركة في بيان إلى استمرار «نقل باقي المواد والمعدات حسب احتياجات المناطق، بهدف زيادة الاعتمادية على مكونات الشبكة، وتحسين الكهرباء وتأمين استقرارها».

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نقل شحنات عوازل لخط نقل الطاقة «جنوب طرابلس - غرب طرابلس»

ويوم الجمعة، أعلنت الشركة العامة للكهرباء نقل شحنات عوازل من مخازن بئر دياب إلى موقع مشروع خط نقل الطاقة «جنوب طرابلس - غرب طرابلس» جهد «400 ك.ف». وتنفذ شركة الطاقة المستدامة المشروع بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل.

من عمليات نقل المواد والمعدات والمحولات الكهربائية إلى المناطق الليبية. (الشركة العامة للكهرباء)

من عمليات نقل المواد والمعدات والمحولات الكهربائية إلى المناطق الليبية. (الشركة العامة للكهرباء)

من عمليات نقل المواد والمعدات والمحولات الكهربائية إلى المناطق الليبية. (الشركة العامة للكهرباء)

من عمليات نقل المواد والمعدات والمحولات الكهربائية إلى المناطق الليبية. (الشركة العامة للكهرباء)