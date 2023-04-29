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مبعوث الرئيس الفرنسي يتعهد بـ«دور إيجابي» في استقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أبريل 2023, 12:32 مساء
مبعوث الرئيس الفرنسي يتعهد بـ«دور إيجابي» في استقرار ليبيا
السفير الليبي لدى فرنسا د.خالد كاجيجي مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لليبيا بول سولير خلال لقاء في باريس، 28 أبريل 2023. (السفارة الليبية في فرنسا)
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قال المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لدى ليبيا بول سولير، إن بلاده «ستلعب دورا إيجابيا في استقرار ليبيا، وصولا إلى اتفاق وحل سياسي، يكمنان في تحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس إطار دستوري توافقي».

جاء ذلك خلال لقاء السفير الليبي لدى فرنسا د.خالد كاجيجي، مع مبعوث الرئيس الفرنسي، وفق الصفحة الرسمية للسفارة الليبية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبحث اللقاء مشاورات ومستجدات العملية السياسية في ليبيا، بالإضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وفق السفارة الليبية في فرنسا.

فرنسا ومبادرة باتيلي
وعقب طرح المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، مبادرته بشأن ليبيا في مارس الماضي، أجرى المبعوث الفرنسي بول سولير، والسفير مصطفى مهراج، لقاءات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

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وأكدت فرنسا أن القيادات الليبية عبرت خلال لقاءاتها مع مبعوث ماكرون لدى ليبيا بول سولير، والسفير مصطفى مهراج، عن دعمها الكامل لمبادرة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا عبدالله باتيلي.

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