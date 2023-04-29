نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 29 أبريل 2023)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يكون البحر خفيف الموج على الساحل الليبي.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• الرياح شمالية شرقية إلى بحرية على الساحل الممتد من الخليج إلي بنغازي ومتغيرة الاتجاه على ساحل شحات، وشمالية غربية على باقي الساحل تتراوح سرعتها ما بين 5 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25- 1.25 متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر 18 درجة مئوية.
تعليقات