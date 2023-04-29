«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا (السبت 29 أبريل 2023)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، ارتفاع درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا نتيجة تأثير كتلة هوائية ساخنة.
رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية بوجه عام هذا اليوم، ومن المتوقع ظهور بعض السحب غدا علي بعض المناطق.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية، بين 31 و35 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل زيادة ملحوظة غدا.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.
الجفرة - سبها -غـات- غدامس- الحمادة
حالة السماء: صافية بوجه عام إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على غات.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و38 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة غدا.
الواحات - السرير- تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و31 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.
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