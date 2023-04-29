  • Alwasat News
Atwasat

مصادر بعد اجتماع مع الحداد: لجنة بمشاركة عسكريين لبحث مطالب الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أبريل 2023, 12:09 صباحا
مصادر بعد اجتماع مع الحداد: لجنة بمشاركة عسكريين لبحث مطالب الزاوية
الحداد في اجتماع مع عدد من قيادات الحراك وأعيان الزاوية، 28 أبريل 2023. (صفحات تواصل ليبية)
alwasat radio

قالت مصادر محلية متطابقة في مدينة الزاوية إن اجتماعًا عقده رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد وعدد من قيادات الحراك وأعيان الزاوية بعد الأحداث التي شهدتها المدينة الليلة قبل الماضية.

وأشارت المصادر إلى الاتفاق على «تشكيل لجنة من 15 عضوًا، تشمل خمسة من الحراك وثلاثة من الأعيان وسبعة من قيادات الجيش» لبحث مطالب أبناء الزاوية الجمعة. ولم يصدر بيان رسمي عن رئاسة الأركان بشأن هذا الاجتماع الذي عقد في المركز الليبي للبحوث الطبية بالزاوية.

وزار الحداد مدينة الزاوية بعد ساعات من إعلان المنطقة العسكرية الساحل الغربي انسحاب عناصر «اللواء 52 مشاة» من الزاوية، الذين انتشروا في المدينة إثر احتجاجات بدأت منذ مساء الأربعاء الماضي، ونفت المنطقة العسكرية الساحل الغربي في بيان «ما تردد بخصوص إطلاقه النار على المواطنين».

وأظهر تسجيل مصور متداول عبر صفحات التواصل الليبية الحداد خلال زيارته إلى مدينة الزاوية، حيث ألقى كلمة مرتجلة وسط جمع من المواطنين، وقال رئيس الأركان إن «رئاسة الأركان لا تتهرب من المسؤولية»، مشيرًا إلى أن «أفراد الجيش قادرون على حماية المواطنين والدفاع عنهم»، وتابع «سنجلس مع الشباب ونطرح حلولًا مُرضية.. لا تستعجلوا الأمر».

مطالب شباب الزاوية
وشهدت مدينة الزاوية احتجاجات شعبية، الخميس، إثر تداول مقاطع فيديو قال نشطاء إنها لـ«شباب يتعرضون للتعذيب على يد مرتزقة أفارقة داخل مقر إحدى الميليشيات».

وظهرت في المقاطع التي تداولتها صفحات نشطاء بالمدينة على نطاق واسع «مشاهد تعذيب وضرب وجلد لعدد من الشباب وتوجيه السباب لهم»، وترددت أنباء حول «مقتل أحد الضحايا على يد معذبيه الذين خطفوا أخاه أيضًا».

- المنطقة العسكرية الساحل الغربي: «اللواء 52 مشاة» انسحب من الزاوية بعد مهاجمة وحداته 
- النمروش: الأوامر ستصدر فوراً للبدء في خطة التأمين الشامل لمدينة الزاوية
- المشري يتهم حكومة الوحدة الوطنية بتجاهل ما يحدث في الزاوية
- عدد من شباب الزاوية يعلنون «العصيان المدني».. ويطالبون بمحاسبة المجلس البلدي ومدير الأمن
- احتجاجات شعبية في الزاوية بعد تداول مقاطع لتعذيب شباب (فيديو وصور)

وقطع عدد من الشباب الطريق الساحلي في نقطة مرور بالزاوية، وأقدم عدد من المتظاهرين الغاضبين على غلق صمامات مصفاة الزاوية فجر اليوم، كما احتشدوا أمام المديرية مطالبين بإقالة مدير الأمن، وطردوا من المكان سيارات مسلحة، وأغلقوا المجلس البلدي والمحكمة في المدينة.

كما أعلن عدد من شباب الزاوية «العصيان المدني»، ودعوا إلى «إيقاف المجلس البلدي وأعضائه ومحاسبتهم، وإجراء انتخابات بلدية جديدة، وإيقاف مدير أمن الزاوية ومثوله أمام القضاء، وإنهاء ظاهرة السيارات المسلحة والمصفحة بشكل نهائي من المدينة، ونقل المقرات العسكرية خارجها».

من اجتماع الحداد مع عدد من قيادات الحراك وأعيان الزاوية، 28 أبريل 2023. (صفحات تواصل ليبية)
من اجتماع الحداد مع عدد من قيادات الحراك وأعيان الزاوية، 28 أبريل 2023. (صفحات تواصل ليبية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى تونس

بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى تونس
مدرب بايرن: لم يفت الآوان على الفوز بلقب الدوري

مدرب بايرن: لم يفت الآوان على الفوز بلقب الدوري
نسبة المدخنين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق

نسبة المدخنين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق
مصر تكشف عن تمثال لبوذا بمعبد أثري على ساحل البحر الأحمر

مصر تكشف عن تمثال لبوذا بمعبد أثري على ساحل البحر الأحمر
«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس

«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس
مصر تعلن دخول أكثر من 14 ألف سوداني إلى أراضيها

مصر تعلن دخول أكثر من 14 ألف سوداني إلى أراضيها
«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية

«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية
تطورات الوضع في السودان في اليوم الأخير للهدنة

تطورات الوضع في السودان في اليوم الأخير للهدنة
«مذهل».. غوارديولا يشيد بالثنائي دي بروين وهالاند عقب الإطاحة بأرسنال

«مذهل».. غوارديولا يشيد بالثنائي دي بروين وهالاند عقب الإطاحة بأرسنال
عدد من شباب الزاوية يعلنون «العصيان المدني».. ويطالبون بمحاسبة المجلس البلدي ومدير الأمن

عدد من شباب الزاوية يعلنون «العصيان المدني».. ويطالبون بمحاسبة المجلس البلدي ...
تأثيرات تغير المناخ في شرق أفريقيا.. نفوق ماشية وتدمير محاصيل ومغادرة ملايين الأشخاص مناطقهم

تأثيرات تغير المناخ في شرق أفريقيا.. نفوق ماشية وتدمير محاصيل ومغادرة ملايين ...
«الاقتصاد» تحض على تنفيذ قرار حظر مزاولة غير الليبيين للأنشطة التجارية

«الاقتصاد» تحض على تنفيذ قرار حظر مزاولة غير الليبيين للأنشطة التجارية
احتجاجات شعبية في الزاوية بعد تداول مقاطع لتعذيب شباب (فيديو وصور)

احتجاجات شعبية في الزاوية بعد تداول مقاطع لتعذيب شباب (فيديو وصور)
كاريكاتير حليم - أزمة البصل!

كاريكاتير حليم - أزمة البصل!
شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟

شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟
فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية

فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية
فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن

فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
جاسوس فرنسي سابق يخرج عن صمته ويكشف مهمة في ليبيا
جاسوس فرنسي سابق يخرج عن صمته ويكشف مهمة في ليبيا
بعد لقائه قائد «أفريكوم».. نورلاند يؤكد أهمية تشكيل جيش موحد بقيادة مدنية في ليبيا
بعد لقائه قائد «أفريكوم».. نورلاند يؤكد أهمية تشكيل جيش موحد ...
بالصور.. مؤتمر جراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية في سرت
بالصور.. مؤتمر جراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية في سرت
بالصور: «الردع» يعلن ضبط تاجر حشيش ومعاونه فارين من السجن
بالصور: «الردع» يعلن ضبط تاجر حشيش ومعاونه فارين من السجن
الحداد في الزاوية: مطالب الشباب «مشروعة».. ولا نتهرب من المسؤولية (فيديو)
الحداد في الزاوية: مطالب الشباب «مشروعة».. ولا نتهرب من المسؤولية...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر...
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل ......
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
المزيد
مصادر بعد اجتماع مع الحداد: لجنة بمشاركة عسكريين لبحث مطالب الزاوية
مصادر بعد اجتماع مع الحداد: لجنة بمشاركة عسكريين لبحث مطالب ......
مداهمة مصنع خمور محلية في بوعطني
مداهمة مصنع خمور محلية في بوعطني...
ضبط عاملين وافدين يمتهنان السرقة في سبها
ضبط عاملين وافدين يمتهنان السرقة في سبها...
الحداد في الزاوية: مطالب الشباب «مشروعة».. ولا نتهرب من المسؤولية (فيديو)
الحداد في الزاوية: مطالب الشباب «مشروعة».. ولا نتهرب من ......
بالصور: «الردع» يعلن ضبط تاجر حشيش ومعاونه فارين من السجن
بالصور: «الردع» يعلن ضبط تاجر حشيش ومعاونه فارين من السجن...
المزيد