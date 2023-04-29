مصادر بعد اجتماع مع الحداد: لجنة بمشاركة عسكريين لبحث مطالب الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مصادر محلية متطابقة في مدينة الزاوية إن اجتماعًا عقده رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد وعدد من قيادات الحراك وأعيان الزاوية بعد الأحداث التي شهدتها المدينة الليلة قبل الماضية.

وأشارت المصادر إلى الاتفاق على «تشكيل لجنة من 15 عضوًا، تشمل خمسة من الحراك وثلاثة من الأعيان وسبعة من قيادات الجيش» لبحث مطالب أبناء الزاوية الجمعة. ولم يصدر بيان رسمي عن رئاسة الأركان بشأن هذا الاجتماع الذي عقد في المركز الليبي للبحوث الطبية بالزاوية.

وزار الحداد مدينة الزاوية بعد ساعات من إعلان المنطقة العسكرية الساحل الغربي انسحاب عناصر «اللواء 52 مشاة» من الزاوية، الذين انتشروا في المدينة إثر احتجاجات بدأت منذ مساء الأربعاء الماضي، ونفت المنطقة العسكرية الساحل الغربي في بيان «ما تردد بخصوص إطلاقه النار على المواطنين».

وأظهر تسجيل مصور متداول عبر صفحات التواصل الليبية الحداد خلال زيارته إلى مدينة الزاوية، حيث ألقى كلمة مرتجلة وسط جمع من المواطنين، وقال رئيس الأركان إن «رئاسة الأركان لا تتهرب من المسؤولية»، مشيرًا إلى أن «أفراد الجيش قادرون على حماية المواطنين والدفاع عنهم»، وتابع «سنجلس مع الشباب ونطرح حلولًا مُرضية.. لا تستعجلوا الأمر».

مطالب شباب الزاوية

وشهدت مدينة الزاوية احتجاجات شعبية، الخميس، إثر تداول مقاطع فيديو قال نشطاء إنها لـ«شباب يتعرضون للتعذيب على يد مرتزقة أفارقة داخل مقر إحدى الميليشيات».

وظهرت في المقاطع التي تداولتها صفحات نشطاء بالمدينة على نطاق واسع «مشاهد تعذيب وضرب وجلد لعدد من الشباب وتوجيه السباب لهم»، وترددت أنباء حول «مقتل أحد الضحايا على يد معذبيه الذين خطفوا أخاه أيضًا».

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وقطع عدد من الشباب الطريق الساحلي في نقطة مرور بالزاوية، وأقدم عدد من المتظاهرين الغاضبين على غلق صمامات مصفاة الزاوية فجر اليوم، كما احتشدوا أمام المديرية مطالبين بإقالة مدير الأمن، وطردوا من المكان سيارات مسلحة، وأغلقوا المجلس البلدي والمحكمة في المدينة.

كما أعلن عدد من شباب الزاوية «العصيان المدني»، ودعوا إلى «إيقاف المجلس البلدي وأعضائه ومحاسبتهم، وإجراء انتخابات بلدية جديدة، وإيقاف مدير أمن الزاوية ومثوله أمام القضاء، وإنهاء ظاهرة السيارات المسلحة والمصفحة بشكل نهائي من المدينة، ونقل المقرات العسكرية خارجها».

من اجتماع الحداد مع عدد من قيادات الحراك وأعيان الزاوية، 28 أبريل 2023. (صفحات تواصل ليبية)