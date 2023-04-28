  • Alwasat News
Atwasat

بالصور: «الردع» يعلن ضبط تاجر حشيش ومعاونه فارين من السجن

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أبريل 2023, 08:29 مساء
بالصور: «الردع» يعلن ضبط تاجر حشيش ومعاونه فارين من السجن
مضبوطات مع تاجر الحشيش ومعاونه في العجيلات، 28 أبريل 2023. (جهاز الردع)
alwasat radio

أعلن جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، اليوم الجمعة، مداهمة أحد أوكار المخدرات بمدينة العجيلات والقبض على تاجر حشيش ومعاونه الفارّين من السجن.

ووصف الجهاز، في بيان صحفي، ضبط المتهمين بأنه «ضربة جديدة لتجّار المخدرات»، وفق صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- ضبط متهمين اثنين بترويج المخدرات في بنغازي 
- ضبط شخصين يروجان للمخدرات في أجدابيا
- هروب مروج من كمين أمني تاركا نصف كيلوغرام من مخدر الحشيش و39 ألف دينار

ضبط 110 قرصة من مخدر الحشيش
جاء ذلك بعد ورود معلومات عن وجود شُحنة من مخدر الحشيش في مدينة العجيلات بالمنطقة الغربية، وأشار البيان إلى «القبض على التاجر ومعاونه في عملية خاطفة استهدفتهم في وكرهم وضبط 110 قطعة (قرصة) من مخدر الحشيش».

وبيّن جهاز الرّدع أن المقبوض عليهما كانا مسجونين في تونس 12 سنة في قضية مخدرات، وجرى تسليمهما إلى ليبيا لاستكمال فترة الحكم المحددة 20 سنة، إلا أنهما لاذا بالفرار من سجن صرمان قبل انتهاء فترة الحكم بثماني سنوات.

مضبوطات مع تاجر الحشيش ومعاونه في العجيلات، 28 أبريل 2023. (جهاز الردع)
مضبوطات مع تاجر الحشيش ومعاونه في العجيلات، 28 أبريل 2023. (جهاز الردع)
مضبوطات مع تاجر الحشيش ومعاونه في العجيلات، 28 أبريل 2023. (جهاز الردع)
مضبوطات مع تاجر الحشيش ومعاونه في العجيلات، 28 أبريل 2023. (جهاز الردع)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نسبة المدخنين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق

نسبة المدخنين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق
مصر تكشف عن تمثال لبوذا بمعبد أثري على ساحل البحر الأحمر

مصر تكشف عن تمثال لبوذا بمعبد أثري على ساحل البحر الأحمر
«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس

«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس
مصر تعلن دخول أكثر من 14 ألف سوداني إلى أراضيها

مصر تعلن دخول أكثر من 14 ألف سوداني إلى أراضيها
«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية

«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية
تطورات الوضع في السودان في اليوم الأخير للهدنة

تطورات الوضع في السودان في اليوم الأخير للهدنة
«مذهل».. غوارديولا يشيد بالثنائي دي بروين وهالاند عقب الإطاحة بأرسنال

«مذهل».. غوارديولا يشيد بالثنائي دي بروين وهالاند عقب الإطاحة بأرسنال
عدد من شباب الزاوية يعلنون «العصيان المدني».. ويطالبون بمحاسبة المجلس البلدي ومدير الأمن

عدد من شباب الزاوية يعلنون «العصيان المدني».. ويطالبون بمحاسبة المجلس البلدي ...
تأثيرات تغير المناخ في شرق أفريقيا.. نفوق ماشية وتدمير محاصيل ومغادرة ملايين الأشخاص مناطقهم

تأثيرات تغير المناخ في شرق أفريقيا.. نفوق ماشية وتدمير محاصيل ومغادرة ملايين ...
«الاقتصاد» تحض على تنفيذ قرار حظر مزاولة غير الليبيين للأنشطة التجارية

«الاقتصاد» تحض على تنفيذ قرار حظر مزاولة غير الليبيين للأنشطة التجارية
احتجاجات شعبية في الزاوية بعد تداول مقاطع لتعذيب شباب (فيديو وصور)

احتجاجات شعبية في الزاوية بعد تداول مقاطع لتعذيب شباب (فيديو وصور)
كاريكاتير حليم - أزمة البصل!

كاريكاتير حليم - أزمة البصل!
شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟

شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟
فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية

فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية
فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن

فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو
«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة

«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة
«الأمم المتحدة»: 270 ألف شخص قد يفرون من السودان إلى تشاد وجنوب السودان

«الأمم المتحدة»: 270 ألف شخص قد يفرون من السودان إلى تشاد وجنوب السودان
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إزالة التعديات على حرم السكة الحديد بالخمس
إزالة التعديات على حرم السكة الحديد بالخمس
11 منظمة تتهم بعثة تقصي الحقائق بالإخفاق في تحقيق العدالة بليبيا
11 منظمة تتهم بعثة تقصي الحقائق بالإخفاق في تحقيق العدالة بليبيا
لافروف: على الغرب كشف أهدافه في ليبيا
لافروف: على الغرب كشف أهدافه في ليبيا
«الكهرباء»: إنجاز 75% من صيانة خط التميمي- درنة
«الكهرباء»: إنجاز 75% من صيانة خط التميمي- درنة
جاسوس فرنسي سابق يخرج عن صمته ويكشف مهمة في ليبيا
جاسوس فرنسي سابق يخرج عن صمته ويكشف مهمة في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر...
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل ......
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
المزيد
بالصور: «الردع» يعلن ضبط تاجر حشيش ومعاونه فارين من السجن
بالصور: «الردع» يعلن ضبط تاجر حشيش ومعاونه فارين من السجن...
بالصور.. مؤتمر جراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية في سرت
بالصور.. مؤتمر جراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية في سرت...
بعد لقائه قائد «أفريكوم».. نورلاند يؤكد أهمية تشكيل جيش موحد بقيادة مدنية في ليبيا
بعد لقائه قائد «أفريكوم».. نورلاند يؤكد أهمية تشكيل جيش موحد......
جاسوس فرنسي سابق يخرج عن صمته ويكشف مهمة في ليبيا
جاسوس فرنسي سابق يخرج عن صمته ويكشف مهمة في ليبيا...
«الكهرباء»: إنجاز 75% من صيانة خط التميمي- درنة
«الكهرباء»: إنجاز 75% من صيانة خط التميمي- درنة...
المزيد