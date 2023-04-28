بالصور: «الردع» يعلن ضبط تاجر حشيش ومعاونه فارين من السجن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، اليوم الجمعة، مداهمة أحد أوكار المخدرات بمدينة العجيلات والقبض على تاجر حشيش ومعاونه الفارّين من السجن.

ووصف الجهاز، في بيان صحفي، ضبط المتهمين بأنه «ضربة جديدة لتجّار المخدرات»، وفق صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ضبط 110 قرصة من مخدر الحشيش

جاء ذلك بعد ورود معلومات عن وجود شُحنة من مخدر الحشيش في مدينة العجيلات بالمنطقة الغربية، وأشار البيان إلى «القبض على التاجر ومعاونه في عملية خاطفة استهدفتهم في وكرهم وضبط 110 قطعة (قرصة) من مخدر الحشيش».

وبيّن جهاز الرّدع أن المقبوض عليهما كانا مسجونين في تونس 12 سنة في قضية مخدرات، وجرى تسليمهما إلى ليبيا لاستكمال فترة الحكم المحددة 20 سنة، إلا أنهما لاذا بالفرار من سجن صرمان قبل انتهاء فترة الحكم بثماني سنوات.

مضبوطات مع تاجر الحشيش ومعاونه في العجيلات، 28 أبريل 2023. (جهاز الردع)

مضبوطات مع تاجر الحشيش ومعاونه في العجيلات، 28 أبريل 2023. (جهاز الردع)