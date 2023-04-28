بالصور.. مؤتمر جراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

انطلق البرنامج العلمي للمؤتمر الليبي الثاني لجراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية، ويوم سرت الأول لجراحة الأوعية الدموية الذي ينظمه مستشفى بن سينا التعليمي بسرت وتتواصل فعالياته يومان.



أوراق البرنامج العلمي للمؤتمر الليبي الثاني لجراحة الأوعية الدموية

ويناقش البرنامج العلمي للمؤتمر 30 بحثًا تتعلق بمحاور المؤتمر، وأفاد الدكتور فتحي الكاسح رئيس اللجنة العلمية بالمستشفى أن البرنامج العلمي قد بدأ بأولى الأوراق العلمية ألقاها عبر برنامج الزوم من دولة الكويت الدكتور محمد السويحلي، وقدم بعدها الأستاذ الدكتور الزائر الليبي امحمد لزياني استشاري الجراحة العامة والقسطرة الطرفية الورقة العلمية الثانية، تلتها ورقة بحثية للدكتور خالد امحمد عبدالكريم من مركز سبها الطبي، ليُفتح بعدها باب النقاش حول عناوين المحاضرات من قِبل الحاضرين لفعاليات المؤتمر.



حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عميد بلدية سرت مختار المعداني والمدير العام لمستشفى بن سينا التعليمي بسرت د.علي الجروشي ومساعده د.جادالله درياق ورئيس اللجنة العلمية بمستشفى بن سينا بسرت د. فتحي الكاسح، والأطباء الاستشاريين المشاركين بالمؤتمر من مختلف المستشفيات والمراكز الصحية فى ليبيا وعدد من رؤوساء الأقسام الطبية بالمستشفى.

من أعمال البرنامج العلمي للمؤتمر الليبي الثاني لجراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية في مستشفى ابن سينا في سرت. (بوابة الوسط).